Molenaar Henk na ernstige val weer aan het werk

Henk Schoonheim, vrijwillig molenaar op de Philisteinse molen midden in de polder tussen Egmond en Bergen, is er weer. Voor het eerst na zijn ongelukkige val in de molen begin maart, laat hij deze weer zelfstandig draaien. Zelf herinnert hij zich niets van het ongeluk, maar "de molen is niet meer zo onschuldig als hij was."

"We hebben meermaals aangegeven dat de molen gewoon bereikbaar moet zijn en dat het hek gevaarlijk is", vertelde de hevig geschrokken collega-molenaar Frank Bilsen toen. Hij laat de molen op andere dagen draaien. "Ik ben zelf hartpatiënt en moet er niet aan denken. Bovendien is de molen een monument die open en toegankelijk moet zijn voor het publiek."

De ernstige val van de molenaar kwam in het nieuws toen bleek dat de hulpdiensten hem niet goed konden bereiken . Een ambulance reed zich vast in de modder langs het kilometers lange grindpad dat de toegangsweg is naar de molen. En eenmaal daar versperde een groot hek met een slot erop de oprit naar de molen. De politie moest eraan te pas komen om het slot open te breken.

Molenaar Henk is allang blij dat hij weer aan het werk kan op zijn geliefde molen. Langzaam herstelt hij van zwaar hoofdletsel en gebroken ribben. "Voor mijn vrouw is het moeilijker", zegt hij. "Zij heeft me gevonden en een trauma van die avond. Maar ik weet er gelukkig helemaal niks vanaf." En wat hem betreft laat hij dat zo.

"Ik hoop dat ik weer helemaal de oude kan worden. Ik ben nu nog wat wiebelig." Voorlopig zorgt hij ervoor dat hij niet alleen in de molen is. En zijn echtgenote komt hem op een afgesproken tijdstip ophalen. "Ze is nu nog bezorgder dan ze al was", grapt Henk.

Gevaarlijk

"Een molen is een gevaarlijke machine, dat weet iedere molenaar, maar van een trap vallen had ik niet ingecalculeerd". Het nare incident heeft hem het plezier op de molen niet ontnomen, maar zegt Henk: "Het werk heeft meer verdieping gekregen want de molen is niet meer zo onschuldig als hij was."