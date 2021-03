Hulpdiensten konden zwaargewonde molenaar niet bereiken: "Slot moet van hek"

BERGEN - Urenlang lag molenaar Henk Schoonheim zaterdagavond zwaargewond onderaan een steile trap in zijn molen, voordat hij werd gevonden. De hulpverlening stuitte op een weg vol hindernissen: de ambulance liep vast in de modder naast de kronkelige grindweg, en aan het einde van het pad versperde het slot op een hoog stalen hek de toegang tot de molen. "We zijn ons helemaal kapot geschrokken."

Dat vertelt Frank Bilsen tegen NH Nieuws. Hij is samen met Henk beheerder van de Philisteinse molen in de Bergermeerpolder, maar de gemeente is eigenaar. "Het moet rond vijf uur gebeurd zijn", rekent Bilsen terug naar zaterdagmiddag. Zeker weten doet hij het niet, want collega Henk ligt in het ziekenhuis met ernstig hoofdletsel. Hoewel Henk wel weer aanspreekbaar is, herinnert hij zich niks. "Vermoedelijk is hij van trap gevallen", wijst Bilsen op de steile trap in het midden van de molen. Onderaan de trap hangt de brandblusser, met op de muur veel bloed, waar de onfortuinlijke molenaar Henk met zijn hoofd tegenaan is gestoten. "Henk's vrouw werd ongerust toen hij niet kwam opdagen voor het eten en zijn telefoon niet opnam. Toen is ze gaan kijken en heeft hem gevonden en 112 gebeld. Hij lag in een grote plas bloed." Slecht bereikbaar De hulpverleners hadden grote moeite om de molen te bereiken. De eerste ambulance komt vast te zitten in de modder op het kilometerslange grindpad dat naar de molen leidt. Een andere ambulance zoekt tevergeefs naar een andere toegang vanaf de andere kant. De reddingsbrigade moet eraan te pas komen om de eerste ambulance los te trekken, maar dan is er nog een groot hek met een slot zo'n honderd meter voor de molen. Dat slot moet door de politie worden doorgeknipt. In het naastgelegen weiland landt de traumahelikopter. Al die tijd ligt de molenaar hevig bloedend in zijn molen.

Quote 'Hulpdiensten moeten bij zichzelf te rade gaan' SIem Kat - eigenaar hek

Het stalen hek is van Siem Kat, eigenaar van het land dat aan de molen grenst. Hij reageert tegen NH Nieuws: "Het hek staat er om loslopende honden uit het land van de koeien weg te houden en ook om te voorkomen dat fietsers ons land en het erf van de boerderij gebruiken als doorsteekroute." Eerder was er ook al commotie over het hek: natuurorganisaties kregen vorig jaar gelijk van de bestuursrechter dat het hek niet in het landschap past. "Binnenkort gaan we het dan ook vervangen door een lager hek van hout", zegt Kat. Volgens hem is het niet zijn schuld dat het te lang duurde voordat de molenaar hulp kreeg en moeten hulpdiensten bij zichzelf te rade gaan. "Mijn zoon is er direct naartoe gegaan met een steutel en ook via ons hadden ze de molen makkelijk kunnen bereiken." Tekst gaat door onder de video

"We hebben meermaals aangegeven dat de molen gewoon bereikbaar moet zijn en dat het hek gevaarlijk is", aldus molenaar Bilsen. "Ik ben zelf hartpatiënt en moet er niet aan denken dat ik hier een hartaanval zou krijgen." Hij vervolgt: "Wat er nu met Henk is gebeurd, is verschrikkelijk. Er gaat gewoon van alles door je hoofd. Buiten dat is zo'n hoog stalen hek hier natuurlijk geen gezicht. We zijn een monument dat open en toegankelijk moet zijn voor het publiek. " De molenaar hoopt dat het incident nu in ieder geval tot een oplossing leidt. "Het hek kan ook aan het einde van de oprit worden geplaatst zodat dat de molen gewoon toegankelijk is. Nu hebben we niet eens een sleutel van het slot."

De gemeente bevestigt de strubbelingen rond het hek. Dat het er nog steeds staat, is omdat de eigenaar nu een vergunning heeft gekregen voor een ander soort hek dat beter past bij het landschap. Het plaatsen van een hek op deze locatie is toegestaan.

