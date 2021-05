Hilversum zoekt andere plek voor succesvol stadsparkje De Kwekerij

Het stadsparkje op het Stationsplein werd pas een jaar geleden geopend als 'groene hotspot' in het centrum.

Het was een tijdelijke invulling voor het nog lege stationsplein, maar bleek al snel een schot in de roos. Veel Hilversummers stoppen er, zeker op zonnige dagen, even om er te zitten er een bakje koffie te drinken. "Het stadspark is bedoeld om het gebied nu al levendiger en aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers van Hilversum, vooruitlopend op de nieuwe invulling van het stationsgebied. Het is mooi te zien dat De Kwekerij ondanks corona nu al zo'n succes is", zegt wethouder Arno Scheepers.

Naar het Oosterspoorplein

Vanwege het succes gaat Hilversum nu kijken of De Kwekerij een andere plek kan krijgen. Er wordt onder meer gedacht aan het Oosterspoorplein, aan de andere kant van het spoor, waar ook wordt gezocht naar een tijdelijke invulling van het plein.

De verhuizing hoef niet heel ingewikkeld te zijn: De Kwekerij is duurzaam gebouwd en herbruikbaar en verplaatsbaar.

De bedoeling is dat De Kwekerij begin volgend jaar gaat verhuizen, omdat dan ook de eerste werkzaamheden rond het station moeten starten. Dit voorjaar en komende zomer blijft het nog gewoon open.