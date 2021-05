Eindelijk weer drummen: Fabian (7) keek lang uit naar eerste drumles

Bij Platform C in Amstelveen zijn het afgelopen half jaar nauwelijks cursussen en lessen gegeven, maar de meeste docenten zijn vandaag voor het eerst sindsdien weer in het gebouw. Onder andere de muzieklessen voor kinderen mogen weer beginnen en de eerste die dat meemaakt vandaag is de 7-jarige Fabian.

NH Nieuws / Jasper Leegwater

De afgelopen maanden heeft docent Pieter-Jan Nijssen uitsluitend les gegeven via een videoverbinding met zijn leerlingen. De drumdocent is erg opgelaten over de versoepeling van vandaag. "Dat is ballonnen omhoog, groot feest! Ja, we zijn heel blij." Samenspel via een scherm Tijdens het online lesgeven hebben de docenten van Platform C ontdekt dat samen 'jammen' geen optie was. Door de kleinste vertragingen loopt het samenspel dan vanzelfsprekend al in de soep. Toch ging Pieter-Jan door met zijn lessen, met name om aan de techniek van zijn leerlingen te werken. "Ik zit op mijn eigen plek waar ik normaal les geef met een laptop. Dan gaat het heel simpel, met m'n laptop."

Pieter-Jan van platform C mag eindelijk weer drumles geven, Fabian is de eerste leerling - NH Nieuws

Primeur Als allereerste weer een drumles met je docent: Fabian heeft er lang naar uit gekeken. Sinds de aangekondigde versoepelingen is hij volgens zijn moeder in extase. De Amstelvener is pas 7 jaar oud en is blij om Pieter-Jan weer te zien. De oren van zijn ouders hebben een zware tijd achter de rug. Thuis heeft hij een elektrisch drumstel en daar komt een aardig volume uit. Volgens Fabian zijn er wel momenten geweest dat hij moest stoppen. "Soms wel ja.." Of hij dan toch nog even doorspeelt? "Ja, dat doe ik wel eens voor de grap."