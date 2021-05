Hoendini woont nu in Ducktopia: "Ik denk dat hij het hartstikke naar z'n zin heeft"

Dierenambulance, politie en treinmachinisten waren er maar druk mee: Hoendini. De parelhoen scharrelde anderhalf jaar rond op de parkeerplaats in Zaandam, maar deze plek is nu verruild voor een nieuw onderkomen tussen de eenden in Ducktopia. "Hij doet het hartstikke goed", vertelt verzorgster Willemijn Bok, terwijl Hoendini mak in haar armen ligt.

De parelhoen zit nu nog even in een afgesloten ruimte. Willemijn: "Ik moet zeggen dat het steeds beter gaat en dat hij ook wat tammer wordt." Samen met Cor Hottentot is ze regelmatig te vinden in Ducktopia, de plek waar verschillende soorten vogels rondlopen. "Als Cor en ik denken dat het goed gaat, mag 'ie weer op het veld", vertelt de vogelliefhebber. Hoendini is nu zo'n twee weken geleden gevangen door de dierenambulance , maar dat ging niet zonder slag of stoot. Mening maal hebben verschillende mensen een vangnet in de hand genomen om de vliegensvlugge parelhoen weg te halen bij het spoor.

Hoendini wist anderhalf jaar lang uit de handen van de dierenambulance te blijven, maar Willemijn is blij dat hij toch gepakt is: "Het was gevaarlijk. Hij kon overgereden worden. En daar vindt hij niet het goede voedsel. Mensen geven hem brood, en dat is net als bij eenden, het is niet goed voor ze. Het vult even, maar het heeft geen voedingswaarde."

Ontsnappen

Bij Ducktopia krijgt het beestje voeding speciaal voor Parelhoenders, waardoor hij nog jaren kan leven. Bang voor een mogelijke ontsnapping is Willemijn niet: "Nee, hij weet nu dat hij hier eten krijgt en een plek heeft. Hij heeft hier ook bijna geen mogelijkheid om te ontsnappen, want het is hier helemaal omheind en ook vrij hoog. Dus ik denk dat het wel meevalt."

Cor laat weten dat als mensen Hoendini bij de supermarkt missen, ze over een paar weken een kijkje mogen nemen bij zijn eendenopvang aan de Kerkstraat in Oostzaan. Daarnaast zijn ze altijd op zoek naar vrijwilligers en donaties. Zo kunnen de dierenliefhebbers nog meer vogels een thuis te kunnen bieden.