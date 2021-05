Voortvluchtige parelhoen Hoendini na anderhalf jaar gevangen

De voor veel Zaankanters beroemde parelhoen Hoendini is na anderhalf jaar eindelijk gevangen. De grote vogel was vaak te vinden rond het station van Zaandam, waar ze er vaak voor zorgde dat het treinverkeer moest worden stilgelegd. "Afgelopen weekend was het weer raak", vertelt Vera Zwart van de Zaanse Stichting Dierenzorg. "Zij zat op perron 4."

Stichting Dierenzorg Zaanstreek werd soms platgebeld door mensen om de parelhoen. "Ze zat ook vaak bij de grote parkeerplaats naast het station. Dan kregen we meerdere meldingen per dag van mensen dat ze zich zorgen maken om de grote vogel", vertelt Vera. Het afgelopen jaar hebben ze samen met de vrijwilligers van de dierenambulance meerdere pogingen gedaan om de vogel te vangen.

"Wij van Dierenzorg Zaanstreek werden gebeld door de politie, dat de parelhoen weer op het perron zat in Zaandam. Ze zat op perron 4 en werd daar vastgehouden in een abri", vervolgt Vera. "Onze ambulance is daar meteen naartoe gegaan en heeft Hoendini meegenomen. Na anderhalf jaar hebben we haar eindelijk gevangen."

De parelhoen was eigendom van een bewoner van de Hogendijk in Zaandam. Maar eind 2019 ontsnapte het beest. Vera: "De officiële eigenaar is overleden, ze werd toen door iemand gevoerd maar is toen weggevlogen."

Nieuw huis in Oostzaan

Het was de bedoeling dat Hoendini naar de Fronik Buurtboerderij zou gaan waar meerdere van haar soortgenoten rondlopen. "Maar dat plan is gewijzigd, want daar kunnen ze haar niet kortwieken omdat er vossen rondlopen... en dan wordt ze gepakt." Dus wordt ze vandaag naar muskuseendenopvang Ducktopia in Oostzaan gebracht. "Daar worden haar vleugels geknipt zodat ze niet weg kan vliegen", aldus Vera.

De Zaanse Stichting Dierenzorg houdt goed contact met de muskuseenden-boerderij in Oostzaan. "Er zijn genoeg mensen in de omgeving die Hoendini willen hebben, zo is ze ook welkom in de Beemster, maar we plaatsen de dieren niet zomaar bij iedereen", benadrukt Vera. "Als het Hoendini niet bevalt in Oostzaan, dan halen we haar daar weg."