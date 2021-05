Eigenaar afgebrande oliebollenkraam oog in oog met vermeende bedreigers

De zomer van 2020 was behoorlijk verhit in Castricum en Heiloo, met een reeks van gewelddadige gebeurtenissen zoals aanrijdingen, achtervolgingen en vechtpartijen. Het zou gaan om een conflict tussen Jeroen Vosse en Joey H., de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. De twee stonden vandaag oog in oog met elkaar in de rechtbank. "Mijn heerlijke leven is veranderd in een hel."

Hij pakte er die middag tientallen aangiftes van de afgelopen maanden bij, van autobranden, vernielingen en stalking. In zijn straat was net door de gemeente een camera geplaatst voor zijn veiligheid.

Even terug in de tijd: in november sprak NH Nieuws met Vosse , nadat zijn net gekochte oliebollenkraam aan de Oosterzijweg tot de grond was afgebrand . Vosse wees meteen naar de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin, die het op hem gemunt zou hebben.

Dat las de advocaat van Vosse uit Heiloo vandaag voor in de Alkmaarse rechtbank, met Vosse naast zich. Joey H. (25) uit Castricum zou op hem zijn ingereden en hebben mishandeld. Zijn broer Boyd H. werd vandaag vanwege te weinig bewijs vrijgesproken, maar in Joeys zaak wil de rechter toch nog een getuige verhoren.

Zo zouden de broers Joey en Boyd H. op 8 juni op Vosse zijn ingereden en hem in elkaar hebben geslagen. Vosse zei daarover: "Ik ging pizza halen met mijn compagnon en ging ineens met een harde klap naar de grond en zag dat er twee jongens boven me stonden." De broers ontkennen dit.

De brand in de oliebollenkraam was vandaag geen onderdeel van de rechtszaak, wél een aantal andere gebeurtenissen in de zomer daaraan voorafgaand.

Ook zou Joey Vosse op 18 juni via de telefoon hebben bedreigd. 'Dit weekend word je doodgeschoten. Je ouders wonen daar en je moeder werkt daar', zou een robotachtige stem tegen hem hebben gezegd. Joey: "Dit deden mijn vrienden met mijn telefoon. Die lag op tafel. Maar ik neem daarvoor de verantwoordelijkheid."

Daarnaast zou Joey hem op 20 juni hebben geprobeerd van de weg te rijden op de Zeeweg. Vosse belde huilend naar de politie. Ook dit ontkent Joey. "Ik ben heus weleens achter Jeroen aangereden, maar hem op een GTA (videospel, red.) manier van de weg rijden? Nee. Hij heeft juist zoveel dingen bij mij geflikt."

Wel trapte Joey op 9 augustus een autospiegel van Vosse's auto af - dit bekende hij in de rechtszaal. "Ik kon me niet meer inhouden", aldus Joey, die in september een kind verwacht met Vosse's ex-vriendin.

Gesprekken met psycholoog

Het conflict tussen de twee is zo hoog opgelopen dat de mannen eind vorig jaar in gesprek zijn gegaan met de burgemeester en politie. Joey claimt dat hij na dat gesprek met zijn vriendin is verhuisd naar een andere gemeente en het dus nu 'rustig' is. Toch hebben bovenstaande gebeurtenissen (en een aantal anderen, die zijn geseponeerd in het dossier), grote indruk gemaakt op Vosse.

Naast de duizenden euro's aan materiële schade, loopt hij al maanden bij een psycholoog en die constateerde volgens zijn advocaat een acute stressstoornis. "Ik voel me niet meer veilig en moet constant opletten of ik niet achtervolgd wordt", aldus Vosse. Hij wil dat Joey en zijn broer een contactverbod krijgen voor zijn huis en zijn net geopende ijssalon in Limmen.

De politierechter besloot vandaag nog geen uitspraak te doen in de zaak over Joey H., maar nog een getuige te willen horen. Zo zou Vosse's ex-compagnon in eerste instantie tegen de politie hebben verklaard dat hij de verdachte broers H. herkende toen ze Vosse in juni aanreden en mishandelden, maar zou hij laten hebben gezegd dit onder druk van Vosse te hebben gezegd.

Het is niet duidelijk wanneer de volgende zitting is.