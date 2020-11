Eigenaar afgebrande oliebollenkraam al bijna jaar bedreigd: "Wat gaan ze nu doen?"

HEILOO - Een uitgefikte auto, bedreigde familieleden, van de weg worden gereden en dan nu zijn oliebollenkraam in lichterlaaie: Jeroen Vosse (29) uit Heiloo krijgt al maanden tientallen bedreigingen om zijn oren. Het zouden wraakacties in de relationele sfeer zijn, waar jongemannen achterzitten die Vosse begin dit jaar gewapend overvielen. "Ik werd wakker met een mes op mijn keel en twee geladen pistolen op me gericht."

Honden zoeken naar sporen van brandstichting in de oliebollenkraam - Maaike Polder / NH Nieuws

Dit zegt Vosse tegen NH Nieuws. Voor hem op tafel, in zijn geplaagde woning aan de Lijsterbes in Heiloo, liggen negen aangiftes van bedreiging, geweldpleging, vernieling, poging tot doodslag en een woningoverval. "Dit is maar één derde hoor. De rest zijn losse blaadjes of samengevoegd met een andere aangifte." En er kan sinds gisteren weer een aangifte bij: de oliebollenkraam van de Heilooër, die stond geparkeerd op een terrein langs de Oosterzijweg, is namelijk volledig in as gelegd. Vosse weet wie hiervoor verantwoordelijk is en doet zijn verhaal voor de camera van NH Nieuws. "Er is genoeg bewijs, maar de politie doet te weinig." Tekst gaat door onder de video

Jeroen vertelt over de bedreigingen - NH Nieuws

In de video heeft Vosse het over wraak van jongemannen die in februari hem en zijn toenmalige vriendin overvielen. Maar er is meer: de daders zouden bekenden zijn van die ex-vriendin. Dit is te lezen in de aangifte die in handen is van NH Nieuws. Tijdens de gewapende overval herkende zij namelijk twee van de gemaskerde mannen. De details van de aangifte met daarin Vosses beleving van de overval lezen als een thriller. 4 februari 2020, 05.03 uur: "Ik werd wakker met een mes op mijn keel en dacht dat ik droomde. Toen ik het mes weg wilde duwen, deed mijn hand pijn. Het was geen droom. Vervolgens zie ik twee jongens een pistool om mij richten en hoor ik hoe ééntje het wapen doorlaadt", aldus Vosse tegen de politie. Eén dader draagt een bivakmuts, de andere drie hebben een buff voor, zegt hij zich te herinneren van die minuten. "Mijn handen en voeten werden vastgebonden met zwarte duct tape. Ze lieten me op bed liggen. Later zag ik dat mijn vriendin ook was vastgebonden."

Quote "Ik hoorde ze ruzie maken. Ik denk omdat ze me alleen hadden gelaten. Toen maakten ze me ook met tie-wraps vast" Jeroen Vosse over de overval

De overvallers vinden in de kast een kluis. "Ze eisten de code en ik kreeg een paar klappen op mijn hoofd. Ik zei dat er alleen sigaretten in zaten (..) daarop reageerden ze heel agressief en ze waren heel chaotisch (..) ze wilden de code van mijn telefoon, maar omdat ik al duct tape op mijn mond had, kon ik de code niet duidelijk geven." Deurbel Daarna vertelt Vosse de jongemannen dat er geld op zolder ligt, zodat hij stiekem met zijn privé-telefoon die nog onder het kussen lag 112 kan bellen. De overvallers gaan zoeken en ondertussen belt Vosse snel het alarmnummer en meldt de overval. "Ik hoorde ze ruzie maken. Ik denk omdat ze me alleen hadden gelaten. Toen maakten ze me ook met tie-wraps vast. Ik deed alsof het pijn deed, zodat ze die niet te strak trokken." Dan lopen de overvallers alle vier naar beneden, waarna de deurbel klinkt. "Dat moet de politie zijn geweest. Ik hoorde dat de overvallers allemaal dingen lieten vallen en blijkbaar gingen ze er vandoor. Toen ik beneden kwam was er geen politie, die waren blijkbaar achter de jongens aan gegaan." De politie laat weten dat er enkele verdachten zijn aangehouden voor de overval, maar kan 'vanwege de omvang van het onderzoek' niet bevestigen dat ze weer op vrije voeten zijn. De woordvoerder laat weten dat Vosse meerdere keren aangifte heeft gedaan, ook van de overval. Aan NH Nieuws vertelt Vosse dat een van de daders tijdens de rechtszaak verklaarde dat ze dachten dat er een groot geldbedrag bij hem thuis lag. Klemgereden Na deze heftige gebeurtenis is het een tijd rustig, tot (een deel van) de daders volgens Vosse in mei op vrije voeten kwamen. Dan beginnen de bedreigingen: van een steen door zijn autoraam - en die van zijn nieuwe vriendin - tot klem worden gereden op 20 juni. Vorige week ging zijn auto in brand. Op camerabeelden van die nacht is duidelijk een persoon te zien, die even voor de brand bij zijn auto hurkt en dan keihard wegrent. Tekst gaat door onder de foto

De auto van Jeroen werd in brand gestoken - BeatFM

Inmiddels is er na vele verzoeken wel een extra camera geplaatst in zijn straat. Mede omdat ook buurtbewoners zeggen bang te zijn voor meer incidenten in de straat, meldt mediapartner BeatFM. Tekst gaat door onder de foto

Er hangt nu ook een camera in de Lijsterbes - Maaike Polder / NH Nieuws

Dit kon dus alleen niet voorkomen dat de oliebollenkraam, waarmee Vosse en zijn compagnon komende winter op het Stationsplein in Heiloo wilden gaan staan, in brand werd gestoken. 'Genoeg beelden, maar geen actie' Toch vindt Vosse dat de politie te weinig doet. "We weten allemaal wie het doen, er zijn genoeg beelden van. Maar er wordt niemand opgepakt. Ik geloof best dat de politie hetzelfde doel heeft als ik, dat die jongens worden gepakt, maar het lijkt er niet op alsof ze er veel mee doen."

Quote "Op een gegeven moment is alles wel afgebrand, en wat gaan ze dan doen?" Jeroen vosse

Hij vreest nu de volgende actie en vraagt zich af wat dat zal zijn. "Op een gegeven moment is alles wel afgebrand en wat gaan ze dan doen? Ik ben bang voor mijn familie en mijn eigen veiligheid." De politie laat desgevraagd aan NH Nieuws weten een verband te onderzoeken tussen de uitgebrande oliebollenkraam, de autobrand van vorige week en de overval begin van dit jaar.

Lees hier meer Alkmaar Politie onderzoekt verband uitgebrande oliebollenkraam, autobrand en overval Heiloo