Politie onderzoekt verband uitgebrande oliebollenkraam, autobrand en overval Heiloo

HEILOO - In het onderzoek naar de oliebollenkraam die vannacht aan de Oosterzijweg in Heiloo uitbrandde neemt de politie ook een autobrand van een week geleden, en een woningoverval in februari van dit jaar mee. "Ze hebben bepaalde dingen gemeen."

Dat laat politiewoordvoerder Erwin Sintenie desgevraagd aan NH Nieuws weten. De overeenkomst tussen de drie incidenten is dat de 29-jarige Heilooër Jeroen Vossen erbij betrokken is (geweest).

Begin dit jaar werd Vossen in zijn woning aan de Lijsterbes overvallen, waarbij hij lichtgewond raakte. Ook de auto die vorige week woensdagnacht aan de Lijsterbes in vlammen opging, was van Vossen, net als de oliebollenkraam die afgelopen nacht aan de Oosterzijweg - op een stuk land in het buitengebied van Heiloo - uitbrandde. Eerder liet de politie al weten brandstichting te vermoeden. "De gebeurtenissen stapelen zich op", erkent politiewoordvoerder Sintenie. "Maar we hebben het nog niet opgelost." Artikel gaat verder onder afbeelding

Behalve een overval en een autobrand zou de Heilooër ook zijn bedreigd en achtervolgd en er zijn ruiten van zijn woning ingegooid, meldt nieuwspartner BeatFM. "Hij heeft meerdere keren aangifte gedaan", bevestigt de politie. Cameratoezicht Na klachten van buurtbewoners die zich in hun eigen straat niet langer veilig voelden, heeft de gemeente camera's in de Lijsterbes geplaatst. Daarmee worden Vossens woning en die van zijn buren dag en de nacht in de gaten gehouden, in de hoop zo het gevoel van veiligheid van buurtbewoners en de openbare orde te herstellen. Artikel gaat verder onder afbeelding

Eerder vandaag deden forensisch experts onderzoek bij de uitgebrande oliebollenkraam, die eigendom zou zijn van twee vrienden, onder wie de voortdurende belaagde Heilooër. "Hij stond er net anderhalve maand", zegt eigenaar van het landgoed Pieter Pilkes. "Ik heb de kraam er zelf nog neergezet."

De kraam stond vlak bij een loods van een bloembollenteler. De brandweer kon voorkomen dat het vuur op de loods oversloeg, maar niet dat de oliebollenkraam volledig uitbrandde.

