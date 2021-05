Terugkijken: NH Sport van 17 mei

In deze uitzending van NH Sport vloeien er tranen bij de waterpoloërs van ZV De Zaan die hun eerste landstitel hadden kunnen veroveren, maar verloren van GZC Donk. Meerkamper Rik Taam uit De Rijp bestormt de Europese top. Eyong Enoh is terug bij Ajax en blikt terug op misschien wel de meest bijzondere landstitel van de Amsterdammers, behaald in 2011.