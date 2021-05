Terugkijken: NH Sport van 10 mei

In deze uitzending van NH Sport besteden we aandacht aan hardloper en wereldkampioen Tony van Diepen en zijn trotse opa. Verder zie je in deze nieuwste aflevering de samenvatting van het eerste playoff-duel van de basketballers van Den Helder en gaan we op bezoek bij marktkoopman en voormalig Ajax-talent Marijn de Haas.