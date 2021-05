Plannen om werklozen aan een baan te helpen 'op koers', meer mensen aan het werk

De Gooise gemeenten werken samen om mensen zo goed mogelijk door de coronacrisis te loodsen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen of te houden de komende twee jaar. De projecten richten zich op mensen die al langer werkloos zijn, maar vooral ook op mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

Werkgelegenheidsprojecten

Al met al lopen er 27 werkgelegenheidsprojecten, waarmee 520 mensen aan een baan geholpen moeten gaan worden. De regio doet dat door samen met verschillende sectoren banen te creëren, vraag en aanbod samen te brengen of mensen te helpen met omscholing naar een ander vakgebied. Zo wordt er onder meer gekeken om mensen aan het werk te krijgen in de zorg, want daar is de vraag groot en het aanbod aan personeel nog erg beperkt.

De meeste werkgelegenheidsprojecten van de Gooise gemeenten lopen sinds begin dit jaar. Tot nu toe worden er 242 mensen geholpen met de zoektocht naar een baan. Dat heeft nu twintig mensen ook daadwerkelijk werk opgeleverd. "Gezien de recente start is het aantal plaatsingen nu nog bescheiden, maar al wel boven verwachting", zo stelt de regio.

Twee jaar

Het doel was dat er tot nu toe 194 mensen gestart zouden zijn met een begeleidingstraject en dat er dertien mensen daadwerkelijk aan het werk geholpen zouden zijn.

Dat het er al meer zijn dan verwacht stemt tot tevredenheid, maar er moet de komende twee jaar nog wel wat gebeuren. Al met al hopen de gemeenten dus 520 mensen aan een baan te helpen, maar ook 1180 mensen te begeleiden in hun banenzoektocht en 860 mensen te helpen met omscholing.