Zwemmer Bottelier vijfde op EK: "Parijs blijft mijn grote doel"

Bottelier heeft de pech dat de 25 kilometer, zijn beste discipline, geen olympisch nummer is. Op de 10 kilometer stuurt de zwembond Ferry Weertman naar Tokio. Bottleier. "Mijn doel blijft onveranderd de Olympische Spelen van Parijs (2024)." Hij gaat zich proberen te kwalificeren via een route die via Duitsland loopt. Bottelier traint in Würzburg. Hij maakt daar deel uit van de trainingsroep van kampioenenmaker Stefan Lurz. Lea Boy, ploeggenoot van Bottelier, won op de 25 kilometer goud bij de vrouwen.