De Peiling: de monarchie is niet meer van deze tijd

Het koninklijk gezin raakte vorig jaar in opspraak toen ze op vakantie gingen naar Griekenland, terwijl Nederland in verband met corona in lockdown ging. Een peiling die Ipsos eind vorig jaar in opdracht van Nieuwsuur uitvoerde, liet een stevige daling zien in het vertrouwen in de koning. In april 2020 vertrouwde 76 procent van de ondervraagden de koning, eind vorig jaar was dat nog maar 47 procent. Inmiddels is het vertrouwen in de koning weer iets gestegen naar 57 procent, meldt het AD.

Prinses Amalia

Ook prinses Amalia bereikt dit jaar een bijzondere leeftijd. Op 7 december mag zij achttien kaarsjes uitblazen. Vanaf dat moment heeft zij recht op een grondwettelijke uitkering, zij ontvangt dan 1,6 miljoen euro per jaar. De hoogte van het bedrag kan wel aangepast worden, maar het afschaffen ervan is heel lastig. Dat komt omdat dit in de grondwet is vastgelegd, meldt de NOS.

Hoe Amalia haar geld besteedt, is een privé-aangelegenheid. Wat wel bekend is, is dat 296.000 euro naar haar persoonlijke rekening gaat. Het grootste deel van die 1,6 miljoen is bedoeld voor personele en materiële uitgaven. Andere kosten, zoals onderhoud van de paleizen en beveiliging worden niet betaald door het koningshuis, maar komen van de ministeries.