Rutte: 'Zeventien nieuwe clusters coronabesmettingen door Koningsdag'

Volgens Rutte zijn er bij de helft van de Nederlanders zorgen over nieuwe versoepelingen, mede vanwege de eerder ontstane drukte tijdens mooi weer en op Koningsdag. Die drukte heeft inderdaad voor meer besmettingen gezorgd, zei Rutte.

Terecht

"Die zorgen zijn terecht", zei Rutte. "Alleen al in Amsterdam zijn er zeventien grote nieuwe clusters ontstaan die teruggevoerd kunnen worden op Koningsdag. Het gaat dus niet om groepjes van een paar mensen, maar om tientallen mensen tegelijk. Die vervolgens natuurlijk huisgenoten aansteken. En dan telt het echt snel op."

De zogenoemde tweede stap wordt gezet als er twintig procent minder ziekenhuisopnames zijn ten opzichte van de piek in de derde golf. Dat gebeurt volgens Rutte waarschijnlijk in de loop van deze week. Mocht dat zo zijn of bijna zo zijn, dan mogen onder meer de sportscholen weer open. Ook mogen terrassen iets langer open dan nu het geval is en mogen sekswerkers weer aan de slag.

Goed uit

Rutte wil nog verder kijken naar hoe de cijfers zich ontwikkelen. "De komende dagen komen natuurlijk de Koningsdagcijfers, dan willen we echt even zien wat de exacte effecten daarvan zijn." Toch denkt hij dat hij niet op de pauzeknop hoeft te drukken voor de verwachte versoepelingen op 19 mei. "Als je door je oogharen kijkt, dan zou ik nu optimistisch zijn."

Op 1 juni vindt de volgende persconferentie plaats. Die dag wordt er gesproken over de derde stap uit het heropeningsplan.