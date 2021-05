Mogelijk meer gegevens bekeken bij inbraak e-mailsysteem gemeente Alkmaar

Het is mogelijk dat er méér gegevens van honderden Alkmaarders zijn bekeken tijdens een inbraak in het mailsysteem van de gemeente vorig jaar. Het gaat onder meer rekeningnummers, adressen en geboortedatums. Dat valt allemaal te lezen in een brief die de gemeente Alkmaar aan inwoners heeft gestuurd en in handen is van NH Nieuws.

Freepik (cc 2.0)

De phishing kwam in december aan het licht nadat een medewerker op een neplink klikte. De mailbox was daardoor enige tijd toegankelijk en kon worden ingekeken door onbevoegden. In februari meldde de gemeente dat het onderzoek naar de phishingmail bijna was afgerond. Nu blijkt dus dat er mogelijk meer gegevens zijn gelekt dan in eerste instantie bekend was. Wat er met de gegevens is gebeurd, is niet te achterhalen. De mensen die deze brief hebben gehad, kregen er eerder ook al een. "En bij nader onderzoek is hun naam dus nogmaals voorgekomen", aldus een woordvoerder van gemeente Alkmaar tegen NH Nieuws.

Een phishing mail lokt ontvangers naar een nepwebsite, in de hoop dat er gevoelige informatie wordt gedeeld. Dit kan gaan om persoonsgegevens, inlogcodes of bank- en creditcardgegevens.

De gemeente waarschuwt Alkmaarders 'alert' te zijn, omdat de kans groot is dat de gegevens zijn ingezien door mensen die er misbruik van willen maken. "Pas bijvoorbeeld op bij e-mails van een onbekende of onbetrouwbare afzender. Vaak worden gegevens namelijk ook wéér gebruikt voor phishing." Eerder zei wethouder Pieter Dijkman al over het lek: "Direct na het ontdekken van de onregelmatigheid zijn er extra maatregelen genomen en is de situatie veiliggesteld. Gemeente Alkmaar betreurt het voorval ten zeerste." De Alkmaarders hoeven niet nóg een brief te verwachten over eventueel meer gelekte informatie. Het onderzoek is inmiddels namelijk afgerond. Er is aangifte gedaan en melding gemaakt bij Autoriteit Persoonsgegevens, maar het is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.