Een zorgbonus van 200 euro? "Steek dat geld liever in een betere cao"

Er komt nog een zorgbonus aan, voor alle medewerkers in die sector. Waar de vorige bonus 1.000 euro was, krijgt het zorgpersoneel nu 200 tot 240 euro. Maar dat geld kan de overheid beter steken in een nieuwe (en vooral betere) cao, vindt Tanneke Goverse. Zij werkt in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar als operatie-assistente en verpleegkundige.

Er waren twee opties: net als vorig jaar een bonus voor alle medewerkers, of een bonus alleen voor zorgmedewerkers die veel werken met corona. Zij zouden dan een bonus van netto 500 euro krijgen. Maar nu er dus 'gekozen' is voor alle zorgmedewerkers, komt die bonus op netto 200 tot 240 euro te staan. Alleen medewerkers die maximaal twee keer modaal verdienen, zien dat geld in de komende maanden op hun bankrekening verschijnen.

Goverse haakt, naar eigen zeggen, af bij het 'gekibbel' over de bonus. "Het liefste zien we dat geld gaan naar een betere cao, en nieuwe collega's", vertelt ze. "We komen nu al duizenden medewerkers tekort, en over een aantal jaar groeit dat tekort naar 150.000 collega's. De vergrijzing speelt ook zwaar mee, en we hebben collega's nodig om gaten te vullen." De diensten die open staan, moeten namelijk toch op de een of andere manier gevuld worden. In het Noordwest Ziekenhuis staan volgens Goverse op het moment al acht fte-functies open.

Nieuwe en betere cao

Vanwege het personeelstekort, en de vele bezuinigingen in de zorg over de laatste jaren, kan het bonus-geld dus beter in een nieuwe cao gestoken worden. "We moeten ervoor zorgen dat de jeugd voor de zorg kiest, om onze personeelstekorten aan te vullen. En daar moet dan echt een betere cao tegenover staan", verzucht de verpleegkundige. Goverse werkt zelf al 25 jaar in de zorg en ziet beloningen voor bijvoorbeeld nachtdiensten steeds verder krimpen. "Mensen hebben dan ook geen zin meer om die diensten te draaien, maar we moeten 's nachts toch kunnen opereren, bijvoorbeeld."