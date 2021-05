De Peiling: Zorgpersoneel moet structureel meer verdienen

Vorig jaar werd een bonus van 1.000 euro uitgekeerd aan zorgmedewerkers die veel hebben gewerkt met corona. Afgelopen maand april kwam het kabinet met twee opties voor een bonus voor dit jaar. Demissionair minister Tamara van Ark van Medische zorg gaf eerder aan een voorkeur te hebben voor het belonen van alle zorgmedewerkers. Daar vallen dit jaar ook fysiotherapeuten en verloskundigen onder.

Bonus

Het voorstel van de oppositie in de Tweede Kamer dat alle zorgmedewerkers een bonus van 500 euro zouden krijgen werd door de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet gesteund. Er was niet genoeg geld voor volgens het kabinet, schrijft RTL Nieuws. De bonus voor dit jaar aan alle zorgmedewerkers is zoals verwacht 200 tot 240 euro.

Maar is zo'n bonus wel genoeg? Moeten zorgmedewerkers niet gewoon salarisverhoging krijgen? Er is al een tekort aan personeel in de zorg, dreigt er zonder dat extra geld niet een nog groter tekort?

Salarissen stijgen

De Sociaal Economische Raad (SER) schrijft in een advies aan het kabinet dat de overheid meer geld moet vrijmaken om de salarissen in de zorg te laten stijgen.

Vooral bij verzorgenden en verplegenden ligt het eindsalaris zo'n 9 procent lager dan wat je met eenzelfde vergelijkbare opleiding kunt verdienen in de private sector. Om zorgpersoneel te behouden en zij-instromers warm te maken voor een baan in de zorg is het van groot belang dat deze mensen genoeg betaald krijgen, zegt de SER.

Zorgmedewerkers kunnen vanaf 15 juni hun bonus aanvragen bij het loket.

Zijn deze eenmalige bonussen wel genoeg? Moeten zorgmedewerkers niet structureel meer gaan verdienen?



We horen het graag van je in de Peiling van vandaag.