Jong AZ-trainer Michel Vonk neemt bijna afscheid bij Jong AZ

"Je ziet dat naarmate het seizoen vordert we beter worden.", zegt trainer Michel Vonk. "We raken gewend aan de competitie. Veel jongens zijn nieuw en moeten wennen aan het niveau. Maar we zien in de laatste wedstrijden dat die jongens goede signalen afgeven."

Met het einde van het seizoen nadert ook het einde van het dienstverband van Vonk bij AZ. Per ingang van volgend seizoen is Maarten Martens zijn opvolger. Vonk kijkt met een goed gevoel terug op zijn periode bij de Alkmaarse club.

"AZ is een prima club. Ik heb het altijd goed naar mijn zin gehad. Ik ga nu iets anders doen. Maar ik heb het altijd prima naar mijn zin gehad bij AZ. Ik ga nu iets anders doen, maar ik ben gek op het spelletje dus dat zal niet heel anders voelen."