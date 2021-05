Sportscholen belonen ziekenhuispersoneel voor harde werk tijdens coronacrisis

De presentjes werden uitgereikt door Marije van der Werff van het gelijknamige sportinstituut uit Hoorn. Zij zag de afgelopen maanden hoe de waardering voor het zorgpersoneel afnam. "Vorig jaar werd er door heel Nederland geklapt, maar ik merk om me heen dat we het bijna normaal zijn gaan vinden, dat zorgmedewerkers doorwerken op dit hoge niveau."

Claudia Engenhulst, Henny Vlas en Anna Teeuw namen glunderend de presentjes in ontvangst namens het ziekenhuispersoneel. Zij zagen de laatste maanden ook dat de waardering voor hun werk minder werd. "Deze pandemie duurt voor iedereen lang. In het begin hadden mensen veel begrip, nu wordt er soms geklaagd als we onze bezoektijden aanpassen.", vertelt Teeuw.

Klachten voorkomen

Van der Werff hoopt dat het Dijklander en haar sportschool in de toekomst meer voor elkaar kunnen betekenen. "De fitnessbranche heeft een belangrijke rol in het voorkomen van klachten en ik denk dat we meer moeten inzetten op een gezonde leefstijl. Deze crisis heeft ons geleerd dat mensen met obesitas of hart- en vaatziekten veel kwetsbaarder zijn dan gezonde mensen."

Het ziekenhuispersoneel deelt die visie. "Als mensen fitter zijn en vaker sporten, hoeven ze ons minder snel te zien", zegt Teeuw. Bij haarzelf en collega Engenhulst schoot het sporten er de afgelopen maanden ook bij in. "We lopen en rennen wel veel over de afdeling en komen dus wel aan onze stappen, maar als je thuiskomt is het verleidelijk om lekker te gaan zitten. Gelukkig kunnen we met deze voucher straks weer met frisse moed beginnen."