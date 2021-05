Hoe het Suikerfeest (Eid ul-Fitr) steeds meer aan populariteit wint

Vandaag wordt de Ramadan afgesloten met het Suikerfeest (Eid ul-Fitr). Waar het eerst vooral als islamitisch feest werd gezien, lijkt het in onze multiculturele samenleving volgens islamdeskundige Enis Odaci aan steeds meer populariteit te winnen. "Het is een maatschappelijke gebeurtenis geworden."

Ook Hanan Nhass, onderzoeker bij het Kennisplatform Integratie en Samenleving, heeft het idee dat het feest steeds breder gedragen wordt. "Het is veel in het nieuws en op scholen, zeker bij gemengde scholen, is er meer aandacht voor het onderwerp." Toch benadrukt zij dat daar nog wel iets te halen valt. Scholen moeten volgens haar nog meer faciliteren en het echt als feestdag zien. "Nu moeten vaak nog formulieren worden ingevuld om vrij te vragen."

Een verklaring hiervoor ligt in de demografie. Hoe langer moslims in Nederland zijn, hoe breder de islamitische feestdag gedragen wordt, legt Odaci uit. Maar ook steeds meer commerciële partijen zijn zich bewust van het bestaan van het Suikerfeest (Eid ul-Fitr).

Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, waar Fatimzahra Baba zorgt voor verbinding met de wijk met haar Stichting SAAAM. Zij doopt dit jaar het Suikerfeest (Eid ul-Fitr) om tot Koekjesfeest. Gedurende deze dag wil de organisatie verbinding creëren door 1000 zakjes koekjes uit te delen aan mensen, met verschillende culturele achtergronden, die het nodig hebben. Het is volgens haar belangrijk dat mensen die niet vasten er ook bij betrokken zijn.

Bij Moskee Dar El Huda proberen ze de hele buurt actief bij het einde van Ramadan te betrekken door jaarlijks een Iftar voor de buurt te organiseren. Dit jaar helaas, vanwege de coronamaatregelen, met een beperkt aantal mensen. "We hebben brieven uitgedeeld bij buren en mensen uit ons netwerk, zoals de kerk. Iedereen die wil, mag komen na aanmelding", aldus Belhadj.

Geen vrije dag

Dit jaar valt Eid ul-Fitr op Hemelvaartsdag, waardoor veel mensen vrij zijn. Maar het islamitische feest is, ondanks de groeide populariteit, geen officiële feestdag. Herman Koetsveld, predikant bij de Westerkerk in Amsterdam, pleitte er eerder voor om alle tweede feestdagen, zoals bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag, Tweede Paasdag en Tweede Kerstdag denkbeeldig in te leveren en voor een van die dagen het Suikerfeest (Eid ul-Fitr) in de plaats te brengen.

Een goed idee, maar volgens Odaci praktisch lastig uit te voeren. "Ramadan gaat uit van de maankalender en is daarmee elk jaar 10 dagen eerder afgelopen. Daarom gaat dat denk ik niet lukken. Dus ik zou zeggen: neem gewoon lekker een vrije dag."

Doordat er meer bekendheid en betrokkenheid voor het onderwerp is, is het volgens Odaci voor een grote groep jonge mensen een stuk makkelijker om vrij te vragen. "De eerste generatie arbeidsmigranten waren hier vrij terughoudend in, maar de jongelui die hier zijn opgegroeid zien het Suikerfeest (Eid ul-Fitr) niet anders dan Pasen of kerst. Waardoor zij het gemakkelijker bij de werkgever aangeven." Hij heeft het idee dat er niet alleen op scholen, maar ook door werkgevers steeds meer rekening mee wordt gehouden. "Het is natuurlijk onderdeel van de wederzijdse integratie."