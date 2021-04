Jongeren grijpen ramadan aan om samen te koken voor eenzamen en armen

De hulp is zeker nodig. Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in Nederland één miljoen mensen in armoede leven. Van alle arme volwassenen in 2016 was bijna de helft van buitenlandse afkomst.

Samen koken

Een keer in de week komen de jongeren samen in het buurtcentrum van Kerkelanden om te koken. Zakaria is een van de jongeren die meehelpt en hij geeft aan dat hij dingen zoekt om te doen, want anders zit hij alleen maar thuis nu grote samenkomsten er niet inzitten door corona. Bobbie vult aan: "In de ramadan wordt ons aangeraden om wat extra te doen en je in te zetten voor liefdadigheid en saamhorigheid."

Tekst gaat door onder de video.