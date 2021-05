Gedenktuin Dijklander Ziekenhuis in volle bloei, komende week opnieuw zaaien

De gedenktuin bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn staat in volle bloei. Afgelopen najaar werden aan het dijkje bij de stationsingang van het ziekenhuis bollen geplant, die een coronaproof alternatief vormen voor de herdenkingsbijeenkomsten die jaarlijks bij het ziekenhuis gehouden worden. "De plek waar een dierbare is overleden blijft je altijd bij. Voor deze groep is dat ons ziekenhuis", vertelt geestelijk verzorger Annemieke Kuin.

Nabestaanden van overleden patiënten uit het ziekenhuis kregen in het afgelopen najaar bollen thuis opgestuurd, die zij zelf bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn of Purmerend konden planten. Daarop kreeg het ziekenhuis veel animo, wat nu zorgt voor een grote herdenkingstuin die in bloei staat.

Contactpersonen van patiënten die in het laatste half jaar in het ziekenhuis zijn overleden hebben vorige week een bericht gekregen van het ziekenhuis met daarbij de vraag of zij komende week vlinderbloemzaad willen zaaien in de gedenktuin van het Dijklander. Zij worden opgevangen door medewerkers van het ziekenhuis.

Coronaproof herdenken

"Dit najaar was ik geraakt door de positieve reacties op dit initiatief", vertelt Annemieke Kuin, geestelijk verzorger in het Dijklander Ziekenhuis. "In de herdenkingsbijeenkomsten staan bloemen centraal en onze ziekenhuizen staan in een streek waar veel bollen worden verbouwd. Zo zijn we op het idee gekomen om voor het ziekenhuis een gedenktuin te maken."

Nabestaanden van overleden patiënten vonden het prettig om hun verhaal te delen met de medewerkers van het ziekenhuis, die hen opvingen en een luisteren oor boden. "Binnen de maatregelen is het ons gelukt om een coronaproof mogelijkheid te creeëren voor nabestaanden om samen stil te staan bij het verlies", aldus Kuin.

Het is niet alleen mogelijk voor nabestaanden om hier dierbaren te eren bij het ziekenhuis zelf. Ook digitaal zijn daar mogelijkheden voor, in een digitale gedenktuin. Daar kunnen foto's van een bloem of tekening geüpload worden. Dit zorgt dat de bloementuin niet alleen fysiek, maar ook online groeit. "De aanblik van de tuinen zal zo steeds veranderen", zegt Kuin. "Net als het leven. In het voorjaar ziet de tuin er anders uit dan in de zomer. Op de website verandert de tuin steeds van vorm en kleur door toevoegingen van nieuwe afbeeldingen."

Tulpenhart

Bij de gedenktuin die afgelopen najaar werd geplant kwam ook een groot tulpenhart. Dit is een initiatief van Stichting Stadslandbouw Hoorn om hun dankbaarheid te tonen richting de zorg, maar ook om de overleden mensen te gedenken.

Bekijk hieronder de reportage die gemaakt werd tijdens het planten van dit Tulpenhart.