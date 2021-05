Gemeenteraad Koggenland vraagt om vervolgonderzoek naar Zonneweide

De gemeenteraad van Koggenland heeft meer informatie nodig voordat zij kan besluiten of de zonneweide aan de Jaagweg in Berkhout er zal gaan komen. De raad stemde maandagavond unaniem in met het voorstel om voor de zomer een extra bijeenkomst te organiseren, waarin alle resterende vragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau kunnen worden voorgelegd.

Het vervolgonderzoek, waarvoor de gemeente Koggenland 10.000 euro uittrekt, moet onder andere uitwijzen of er voldoende draagvlak is bij de lokale bevolking. "Het is cruciaal wat de inwoners van onze gemeente vinden", aldus Bart Krijnen, fractievoorzitter van de VVD Koggenland.

Vorige maand hield de VVD een peiling onder inwoners van Berkhout, waarop in totaal zo'n 250 mensen reageerden. Een meerderheid van de respondenten liet weten dat ze niet akkoord zijn met de komst van de zonneweide.

Excursie

De gemeente Koggenland heeft tot nu toe twee opties uitgewerkt, die energie kunnen leveren voor 15.000 tot 25.000 huishoudens. Een stuk meer dan de 12.000 huishoudens die Koggenland telt.

Volgens de doorrekeningen van de plannen kan de gemeente bij aanleg van een park van 20 of 40 hectare een rendement van 6,2 tot 7,6 procent op het eigen geïnvesteerde vermogen verwachten. Voor het park van 20 hectare is ongeveer 1.5 miljoen euro investering vanuit de gemeente nodig en voor het park van 40 hectare tweemaal zoveel.

De plannen voor Koggenland lijken op die van het zonnepark in Twenterand (Overijssel). Daar ligt sinds 2018 een zonnepark van 14 hectare, waarvan de gemeente Twenterand de enige aandeelhouder is. "Misschien moeten we met z'n allen maar eens op excursie naar het oosten", zei CDA-voorman Nico Bijman maandagavond met een kwinkslag. "Dan kunnen we een betere afweging maken."

Voor- en tegenstanders

In Berkhout wordt al jaren gesproken over de mogelijke komst van een zonnepark. Niet iedereen is blij met de plannen voor de weide met zonnepanelen aan de Jaagweg. Het plan leidde eerder al tot veel kritiek van agrariërs en ook inwoners zijn sceptisch. Volgens actiegroep 'Berkhout is boos' staan er heel wat signalen op rood en is het onverstandig om er bij voorbaat vanuit te gaan dat de zonneweide er toch wel komt.

De stichting Koggenland Energie Neutraal, bestaande uit een aantal inwoners uit de gemeente, kwamen in maart met een alternatief plan voor een zonnepark. Zij willen dat de weide niet alleen bestaat uit panelen, maar ook aangekleed wordt met onder andere fruitbomen, een mountainbikeparcours en een zwemplek. "Zo hebben we in Berkhout niet alleen de lasten, maar ook de lusten", zei voorzitter Ton Scholte van Koggenland Energie Neutraal over het plan.