Zandvoorts college op omvallen, VVD zegt vertrouwen op in andere partijen

De VVD in Zandvoort heeft de stekker uit het college getrokken. Dat heeft de partij zojuist bekend gemaakt. Volgens de partij zijn en 'onoverbrugbare verschillen van inzicht over de manier van samenwerken binnen de coalitie.'

Volgens de partij is het vertrouwen in een goede samenwerking zodanig beschadigd

dat een werkbare situatie niet langer mogelijk is. Volgens fractievoorzitter Martijn Hendriks komt het college stelselmatig niet de afspraken na die zijn gemaakt in het coalitieakkoord.

"Uiteraard is dit besluit niet 'even' op een zaterdagmiddag genomen. Het is een optelsom. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het schrappen van parkeerplaatsen, terwijl dat niet de afspraak was. Onlangs werd er nog gesproken over het verhogen van de OZB, dat was ook niet afgesproken. We begrijpen dat afspraken door de tijd ingehaald kunnen worden, maar dan overleg je eerst met elkaar. En dat gebeurt nu keer op keer niet", aldus Hendriks tegen NH Nieuws.

'Samenwerking verbetert niet'

"In het belang van de bestuurbaarheid van Zandvoort hebben wij lang geprobeerd om de manier van samenwerken in de coalitie in positieve zin te veranderen. Dat is helaas, ook na meerdere pogingen, niet gelukt", aldus de fractievoorzitter.

"Juist in crisistijd heeft de Zandvoorter recht op een betrouwbaar gemeentebestuur dat afspraken nakomt en doet wat het belooft. In de huidige coalitie zien wij dat gemeentebestuur niet terug. De VVD Zandvoort trekt daarom met onmiddellijke ingang haar wethouder terug uit het college", aldus Hendriks. Naast de VVD maken het CDA, D66, GBZ en de PvdA onderdeel uit van de coalitie in Zandvoort.

Moeilijke beslissing

Ook de voorzitter van de Zandvoortse VVD betreurt de gang van zaken: "Als afdelingsbestuur betreuren wij het dat de coalitie de eindstreep niet haalt. Wij respecteren de moeilijke beslissing van de fractie om zich terug te trekken uit deze coalitie. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de fractie haar goede werk op een constructieve wijze voortzet."