Hollandse molens bezongen voor landschapsfeestjaar

De komende maanden staan molens volop in de schijnwerpers. Noord-Holland telt 160 historische molens, en die hebben allemaal hun eigen verhaal. De verhalen achter 22 van die molens zijn opgetekend en onderdeel van het overkoepelende project 'Ode aan het Landschap NH'. Morgen is de aftrap van het project in de Schermer. Vandaag beleeft de bijbehorende videoclip met een lofzang aan de molen haar primeur bij NH Nieuws.

De Stichting Ode aan het Landschap Noord-Holland wil de komende tijd op allerlei manieren de grote waarde van Noord-Hollandse landschap onder de aandacht brengen. Er zijn fietsroutes, podcasts, excursies, voorstellingen en evenementen met als doel: meer kennis, aandacht en waardering voor ‘ons eigen’ landschap.

'Geen enkele provincie heeft zo’n divers landschap als Noord-Holland. Er zijn polders, droogmakerijen, veenweidelandschappen, dijken, kreken, kanalen, vaarten, duinen, bossen, kwelders en drie kusten', somt de stichting op haar website op.

Podcast, game en lied

Iconen van dat landschap zijn onder meer de vele molens die in de provincie staan. Vanaf zaterdag worden 22 molens letterlijk uitgelicht en komen voorbij in een podcastserie. Het gaat onder meer om molens in Etersheim, 't Zand, Alkmaar, Edam, Haarlem, Wormer, Weesp en Amsterdam.

Ook is er een route-app die je langs deze molens en andere bezienswaardigheden leidt, en heeft elke molen een eigen game. Het speciale lied, met videoclip, is van de hand van Fluitsma en Van Tijn. Huub van der Lubbe en Roos Schlikker leveren er ook een bijdrage aan.

Behalve voor molens is er later dit jaar ook extra aandacht voor Kunstpark de Nollen in Den Helder en voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Ode aan het Landschap NH eindigt in oktober en start volgend voorjaar weer op.