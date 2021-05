Meer dan duizend vaccinatie-afspraken verzet vanwege harde wind

De GGD Hollands Noorden heeft meer dan 1.100 test- en vaccinatie-afspraken moeten verzetten vanwege het onstuimige weer. Een testlocatie in Den Helder en twee vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer houden de deuren dicht vandaag.

Dat laat een woordvoerder van GGD Hollands Noorden weten. "Dat besluit is zondag al genomen", zegt de woordvoerder. "De afspraken in Den Helder konden we al vroeg omzetten, daar viel de schade mee; enkele tientallen afspraken gingen niet door."

'Windvlagen zijn het probleem'

Voor de vaccinatielocaties is dat een ander verhaal: in totaal zijn 1.100 afspraken verzet. "We prikken in tenten", legt de woordvoerder uit. "Die waaien niet weg hoor, maar die windvlagen zijn het probleem; dan is er echt niet in zo'n tent te werken." Een deel van de vaccinaties is gisteren al gezet, de rest volgt deze week.

Bij de GGD Kennemerland houdt alleen de teststraat in Beverwijk de deuren gesloten. Dat kondigde de GGD gisteren al aan. Er zijn 50 afspraken verzet. Een sluiting van andere teststraten is vooralsnog niet aan de orde, laat een woordvoerder weten. "We houden continue in de gaten of er geen gevaarlijke situaties ontstaan, maar dat is nu nog niet het geval." De priklocaties zijn allemaal binnen en hebben dus geen last van het onstuimige weer.