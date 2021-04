Teststraat bij de Bazaar rest van de dag dicht vanwege de wind

De teststraat van de GGD in Beverwijk is vanmorgen dicht gegaan nadat er hekken en een dakje wegwaaiden. De rest van de dag blijft de teststraat gesloten. De andere teststraten van de GGD Kennemerland blijven vandaag wel open.

De wind staat volgens woordvoerder van de GGD Harm Groustra vandaag precies op de teststraat: "Er zijn een aantal hekken omgewaaid en toen ook een dakje van een administratiekantoortje wegwaaide is besloten dat het te gevaarlijk was om open te blijven", vertelt hij. "Er is vanmorgen niemand gewond geraakt."

Mensen die vandaag een afspraak hebben voor een coronatest zijn gebeld of gesmst over de sluiting. Morgen is de teststraat naar verwachting weer open. "Er wordt vandaag gekeken of er iets aangepast kan worden aan de teststraat", zegt Groustra. "We kijken of er bijvoorbeeld minder hekken geplaatst kunnen worden."

De andere teststraten van de GGD Kennemerland in Haarlem en bij Schiphol blijven vandaag wel open. "De wind staat erg op de teststraat in Beverwijk, de andere teststraten hebben er minder last van", vertelt Groustra.