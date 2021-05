Verkeerscontrole Bergen op 'gevaarlijke wegen': 236 snelheidsboetes uitgedeeld

Tijdens een verkeerscontrole in Bergen van het Team Verkeer van Politie Noord-Holland zijn 236 snelheidsduivels op de bon geslingerd. De controles werden uitgevoerd op de Landweg, de Dreef en de Hoeverweg in en rond Bergen. Vooral op de Landweg had de politie vaak beet, daar reed één op de vijf bestuurders sneller dan de toegestane snelheid.