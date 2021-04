120 hardrijders op de bon geslingerd in Enkhuizen tijdens verkeerscontroles

De politie heeft afgelopen week 120 keer een boete uitgeschreven aan hardrijders in Enkhuizen. De overtreders werden bekeurd op de Lindenlaan, De Dreef, de Bosmankade en de N307. Op die laatste weg werd het rijbewijs van iemand ingevorderd, die met 156 kilometer per uur veel harder had gereden dan de maximum snelheid.

Provincie Noord-Holland

Het team Verkeer van de politie controleert een week lang dagelijks op verschillende plekken en verschillende tijdstippen. Dit doen zij op plekken in de regio waar in verhouding veel ernstige aanrijdingen plaatsvinden. Bestuurders worden gecontroleerd op te hard rijden, handsfree bellen, het dragen van een gordel of helm, en het algemene verkeersgedrag. In Enkhuizen werd afgelopen week gecontroleerd, waarbij 120 boetes werden uitgedeeld aan bestuurders. Ook werd het rijbewijs ingenomen van een bestuurder op de N307, die met 156 kilometer per uur veel harder reed dan de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Ook werden bromfietsers gecontroleerd. Vijf bekeuringen werden uitgedeeld voor een te hoge snelheid en ze bleken op een bromfiets te rijden waarmee niet gereden mocht worden.