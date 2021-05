Schoonmakers gebruiken verboden desinfectiemiddelen in vliegtuigen

Het zou gaan om schoonmaakdoekjes met de naam Ki-ose 380. De doekjes werden voorheen verboden door het ministerie, maar nu valt er op hun website te lezen dat de doekjes gebruikt mogen worden voor: 'de noodzaak van desinfectie in luchtvaartuigen als gevolg van de uitbraak van COVID-19' en ook om het behouden en het waarborgen van 'de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen'.

Joost van Doesburg van FNV Schiphol werd eerder door een journalist geconfronteerd met een vraag over de 'verboden' schoonmaakdoekjes. "Wij wisten van niets, net als de schoonmakers", zegt Doesburg. "Ze moeten blijkbaar doekjes gebruiken met chemische stoffen die al tientallen jaren niet op de Nederlandse en Europese markt zijn toegestaan én niet goed zijn voor de volksgezondheid."

Want de doekjes kunnen - volgens toxicoloog Paul Scheepers van Radboudumc in Het Parool - zorgen voor allergische reacties die dermate ernstig zijn, dat een schoonmaker op den duur arbeidsongeschikt kan raken. Van Doesburg: "Dit zijn behoorlijk ernstige consequenties die je kunt krijgen na het gebruik van dit middel en dat moeten we natuurlijk niet willen in ons land."

Voorschriften niet nageleefd

Het ministerie legde voorschriften op zodat het schoonmaakmiddel op een veilige manier gebruikt kan worden. Deze voorschriften zijn tot op heden, volgens Van Doesburg, niet opgevolgd door het schoonmaakpersoneel, simpelweg omdat zij niet wisten dat het goedje gevaarlijk zou zijn voor hun gezondheid. "Het volgen van deze voorschriften is ook onmogelijk. Je moet de doekjes namelijk in één ruimte door één persoon laten gebruiken."

Vanwege de haast van de vliegtuigschoonmaak zijn er vaak meerdere mensen tegelijk aan boord, is er meestal geen tijd om de juiste beschermingsmiddelen aan te trekken en staat de ventilatie niet altijd aan, schrijft Het Parool in eerdergenoemd artikel.