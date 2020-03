Zorgen bij beveiligers Schiphol om wijde verspreiding coronavirus: "Het is een soort Russisch roulette"

Beveiligingsmedewerkers op Schiphol maken zich zorgen om een uitbraak van het coronavirus in de wijde omtrek van de luchthaven. De afstandsregel van anderhalve meter is bij het fouilleren volgens vakbond CNV 'praktisch onuitvoerbaar' en vreest een nieuwe coronabrandhaard op Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol heeft meer maatregelen aangekondigd: "Er is inmiddels gelukkig een aantal maatregelen genomen, die voor meer persoonlijke ruimte zorgt”, zegt Erik Maas van CNV. “De beveiligers werken minder dicht op elkaar, er komt bij de bagagecontrole meer afstand tussen de afzonderlijke rijen en er worden overal strepen op de grond geplaatst.”

Maar de aanpassingen nemen de zorgen van de beveiligers niet weg. Maas: "Beveiligers zijn echt bang. We willen dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze op een veilige manier hun werk kunnen doen." Volgens Maas is de afstandsregel van 1,5 meter in de praktijk onuitvoerbaar voor de luchthavenbeveiligers.

Russisch roulette

“Iemand fouilleren op 1,5 meter afstand is best lastig, dat gaat dus gewoon niet. De beveiligers komen dichtbij passagiers, zonder te weten of ze het coronavirus onder de leden hebben. Het is een soort Russisch roulette. Het aantal fysieke contactmomenten met passagiers moet tot een minimum worden beperkt. We willen dat beveiligers zo min mogelijk fouilleren, alleen in uiterste noodzaak en dan ook zeer behoedzaam.”

Smerige bagagebakken

Een ander punt van zorg zijn de grijze bagagebakken, waar passagiers hun persoonlijke spullen in leggen. “Iedereen gooit daar van alles in, die bakken zijn heel smerig en een bron van besmetting”, zegt Maas. “Die bakken werden niet vaak genoeg en niet grondig genoeg schoongemaakt, we hebben dat al vaker aangegeven. Schiphol heeft nu toegezegd dat de schoonmaak wordt geïntensiveerd en ook vaker ter plekke worden gereinigd.”

Brandhaard

Beveiligers die zelf in een risicogroep zitten, hoeven niet te komen werken, heeft Schiphol verzekerd. “Dat is een goede maatregel”, vindt Maas. “Tegelijkertijd verdienen de beveiligers - en anderen die op Schiphol aan het werk zijn - optimale aandacht en bescherming. We maken ons daar nog steeds zorgen over. Schiphol kan een nieuwe brandhaard worden. Het personeel woont in de wijde omtrek van Schiphol en bij een uitbraak van het coronavirus zijn de gevolgen niet te overzien.”