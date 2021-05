Windsurfster Lilian de Geus zet zeilen bij voor Tokio

Na deze week voor een derde maal wereldkampioen in de RS:X-Klasse te worden, richt de geboren Blaricumse Lilian de Geus nu alle pijlen op de Olympische Spelen in Tokio. Dat vertelt ze in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Richard Langdon

Door in het Spaanse Cádiz als vierde te eindigen in de laatste race verzamelde ze genoeg punten op het goud binnen te zeilen. Nog nooit was een titelrace voor haar zo spannend. "Maar als het startsignaal is gegeven zijn de zenuwen weg. Daarbij had ik een hele goede start en dan kan ik alleen nog maar de concurrenten in de gaten houden."

De Geus moest wel de motivatie terugwinnen. Het verschuiven van de Olympische Spelen in Tokio van 2020 naar 2021 was een flinke tegenslag. Een negende plaats bij het EK was voor haar dan ook een 'eye opener' om die motivatie terug te vinden. "Toen was het vuur terug en wilde ik nooit meer negende worden." Voor goud Hoewel de 29-jarige windsurfster genoeg Europees- en wereldbekers heeft gewonnen, ontbreekt de olympische medaille in haar prijzenkast. Tijdens de vorige spelen in Rio kreeg ze één punt te weinig om op het erepodium plaats te nemen. Alle pijlen zijn nu gericht op Tokio en deze wereldbeker moet het laatste duwtje zijn. "Het was een perfecte oefening voor Japan." Luister het hele interview terug via deze link.