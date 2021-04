Windsurfster Lilian de Geus wereldkampioen RS:X-klasse

Lilian de Geus is voor de derde keer wereldkampioen in de RS:X-klasse geworden. De in Blaricum geboren De Geus werd vierde in de medalrace en zo hield ze al haar directe tegenstanders achter zich.

In de laatste race in het Spaanse Cadíz ging ze voor de medalrace aan de leiding. Toch was het gat met de Franse Picon en de Israëlische Spychakov slechts drie en vier punten. In de slotrace eindigde het duo achter De Geus en zo werd ze wereldkampioen. “Het was echt spannend. Ik was best zenuwachtig. Het stond zo dicht bij elkaar. Maar ik ben heel blij met mijn derde wereldtitel”, aldus Lilian de Geus.