FC Volendam-trainer Wim Jonk krijgt hoofdpijn van zijn ploeg

Toch was de sliding van Micky van de Ven in blessuretijd wel de oorzaak van het puntenverlies. Volgens scheidsrechter Martin van den Kerkhof bracht de Volendam-aanvoerder daarmee MVV-invaller Koen Kostons ten val. Maar daar was Jonk het niet mee eens.

Jonk had zijn opstelling noodgedwongen aangepast door de afwezigheid van onder meer Franco Antonucci en Alex Plat. "Natuurlijk moet je daardoor schuiven, maar dat zijn excuses. Je moet de bal naar de goede kleur spelen. Als je simpele ballen verliest, kom je in counters terecht. Dit zijn dure leermomenten. Straks in de play-offs heb je geen herkansing."

Kaars on fire

Opvallend genoeg was Martijn Kaars voor de derde wedstrijd op rij trefzeker. In tegenstelling tot de duels tegen Jong FC Utrecht en Telstar was het dit keer niet voldoende voor de overwinning. Kaars scoorde in de eerste tweede helft twee keer. De Monnickendammer kreeg de ballen van respectievelijk keeper Mike Havekotte en verdediger Brem Soumaoro op een presenteerblaadje.

