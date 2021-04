FC Volendam bezwijkt in blessuretijd onder de druk van MVV Maastricht

FC Volendam heeft de overwinning bij MVV Maastricht uit handen gegeven. De Volendammers kwamen dankzij twee treffers van Martijn Kaars op een 0-2 voorsprong, maar slaagde er niet in om de overwinning over de streep te trekken. In blessuretijd maakte de thuisploeg de 2-2 uit een strafschop.

De Volendammer defensie heeft zijn handen vol aan Jerome Deom - Pro Shots / Paul Roling

Trainer Wim Jonk moest een tactisch meesterplan uit de hoge hoed toveren om te personele problemen op het middenveld op te knappen. Franco Antonucci (geblesseerd), Alex Plat (ziek), Calvin Twigt (geschorst) en Giannis Iatroudis (geblesseerd) ontbraken in de selectie. Daardoor koos de oefenmeester voor een middenveld bestaande uit Boy Deul, die een linie terugzakte, Samir Ben Sallam en Derry John Murkin, die een linie doorschoof. Aanvoerder Micky van de Ven keerde weer terug van een schorsing. Kaars in bloedvorm In Maastricht zagen een paar honderd toeschouwers hoe FC Volendam na 6 minuten op voorsprong kwam. Martijn Kaars was er als de kippen bij nadat doelman Mike Havekotte de inzet van Murkin half wist te pareren. De rechtsbuiten scoorde daardoor voor de derde wedstrijd op rij. Het publiek in De Geusselt zag een attractieve openingsfase, waar MVV via Sven Blummel tot een kans kwam, maar Nordin Bakker zag redden.

FC Volendam viert de 0-1 van Martijn Kaars tegen MVV - Pro Shots / Paul Roling

De aanwezigheid van het publiek zorgde voor de nodige levendigheid in Maastricht. Het was een aantrekkelijk duel om naar te kijken en in de 38ste minuut kwam Volendam op 0-2. Kaars profiteerde van geklungel achterin de Limburgse-defensie en maakte zijn tweede van de avond. Ondanks dat de Maastrichtenaren met een achterstand de rust in gingen, kreeg het wel een warm applaus van de aanwezige fans. MVV knokt zich terug Vrij snel na de pauze kreeg MVV loon na werken. In de 51ste minuut werkte Sven Blummel een voorzet vanaf de linkerkant binnen en maakte de aansluitingstreffer voor de thuisploeg: 1-2. Vier minuten later kreeg Kaars de kans op een hattrick, maar de rechtsbuiten raakte de paal. MVV zat goed in de tweede helft en kreeg via Dianessy een grote kans op de gelijkmaker, maar Bakker pakte de bal knap.

De Volendammers hadden hun handen vol aan de Maastrichtenaren en kwamen er slechts zelden uit. Rechtsback Denso Kasius zag zijn inzet voorlangs zeilen, waarna MVV weer het initiatief naar zich toe trok. Naar mate het einde in zicht kwam, leek de geest lichtelijk uit de wedstrijd te verdwijnen, want MVV drong minder aan. Dat was gunstig voor de Volendammers, die daardoor meer grip kregen. Kaars kon de wedstrijd vlak voor tijd in het slot gooien, maar hij miste een opgelegde kans. In de absolute slotfase ging het dan toch mis, want Naudts versierde een penalty en schoot hem zelf ook tegen de touwen: 2-2.

Opstelling MVV: Havekotte; Zeegers, Mares, Soumaoro (Angiulli/46); Salasiwa; Kleinen (Martina/46), Deom, Blummel; Dianessy, Naudts, Mickels Opstelling FC Volendam: Bakker; Kasius, Tol (B. Plat/46), Eerdhuijzen (James/72), Van de Ven; Murkin, Ben Sallam, Deul; Kaars, Mulattieri, El Kadiri (Zeefuik.72)