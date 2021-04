Telstar-aanvoerder Korpershoek ziek van late tegengoal: "Te bizar voor woorden"

Lange tijd leek 'Mister Telstar' Frank Korpershoek dankzij de matchwinner te gaan worden tegen Jong PSV. In de absolute slotfase van de wedstrijd gooide de 2-2 van Emmanuel Matuta echter alsnog roet in het eten voor Korpershoek en Telstar. "Ik moet oppassen dat ik geen dingen ga roepen die ik niet mag zeggen."

"Ik weet niet meer hoe vaak we het nu al in de laatste minuten weggeven. Ergens gaat het een beetje wennen, maar het is te bizar voor woorden dat het elke keer op deze manier fout gaat", zei Korpershoek na afloop voor de camera van NH Sport. "Er gaan heel veel fouten bij ons aan vooraf."

Ook voor Telstar-trainer Andries Jonker smaakten de druiven zuur na afloop van het duel. "Vooral nu is het enorm balen. We speelden geweldig, ondanks een fantasieopstelling. Je geeft het weer weg en dat is geweldig balen."

Goed en dom

"Dit is de zoveelste keer dat we het weggeven", vervolgt Jonker. "We hebben nu 12 punten in de allerlaatste seconden weggegeven. Ik heb tegen die jongens gezegd: "We zijn goed én we zijn dom.""

De volgende wedstrijd van Telstar is op vrijdag 7 mei. Dan gaan de Velsenaren op bezoek bij FC Den Bosch.