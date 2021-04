Telstar ziet overwinning ook tegen Jong PSV in blessuretijd in rook opgaan

Telstar leek lang op weg naar de overwinning op Jong PSV, maar zoals zo vaak dit seizoen, ging het diep in blessuretijd mis. De Eindhovenaren schoten de 2-2 in de 92ste minuut binnen en namen een punt mee uit Velsen-Zuid.

Bij Telstar ontbrak een karrenvracht aan spelers. Op de afsluitende training van donderdag misten liefst tien spelers, waardoor trainer Andries Jonker behoorlijk moest puzzelen. De keuzeheer koos voor een 4-3-3-formatie met daarin een basisplaats voor Trevor Doornbusch, die zijn debuut maakte. Robin Eindhoven startte voor het eerst in de basis.

Fans

Exact 349 toeschouwers, die voor een keer welkom waren op Sportpark Schoonenberg, zaten nog niet op het puntje van hun stoel in de openingsfase. Telstar leek te moeten wennen aan de gewijzigde formatie, maar gaf tegelijkertijd ook weinig weg. Ondanks het voorzichtige begin, kwamen de Velsenaren na 28 minuten wel op voorsprong. Glynor Plet, die in het bezig van een aflopend contract is, werkte de bal tegen de touwen.