Outdoor Stereo-organisator gaat online met RE:SET: "1000 mensen blij maken"

Hij kent de Horinezen als geen ander en bracht ze jaar op jaar bij elkaar op Outdoor Stereo. Maar Rob van de Molen gooit het nu over een ander boeg: met RE:SET festival wil hij ten minste duizend mensen helpen naar een positievere leefstijl. "Wanneer je echt de bodem raakt, ontdek je heel snel wat echt belangrijk is in het leven."

Al in zijn studietijd maakt Rob naam met het organiseren van Park Avenue in de schouwburg in Hoorn en in 2007 volgde een geslaagde eerste editie van Outdoor Stereo Festival in het Julianapark. Inmiddels 20 jaar verder en met de nodige uitdagingen op zijn pad, geeft hij nu persoonlijke groeicursussen. "Ik heb een wens, en dat is om in mei minimaal duizend mensen te helpen om hun leven te resetten."

Rob van der Molen

In een drie weken durende 'challenge' rekenen de deelnemers af met slechte gewoontes, stress en sombere gevoelens. Via livesessies op Instagram, houdt Rob zijn cursisten een spiegel voor. Vanuit de intrinsieke motivatie mensen te willen verbinden, hoopt hij ten minste duizend mensen aan het RE:SET Festvival mee te laten doen. "Het kost je niks, maar ik verlang van je dat je echt bereid bent om wat te doen om je leven te veranderen. Dat gaat niet vanzelf." In de eerdere edities deden ruim honderd deelnemers uit heel het land mee. "Heel veel dankbaarheid krijg ik terug. Mensen die eerst somber waren en vastliepen en die zo hun plezier en geluk terug hebben gevonden. Dat is het mooiste waar je iemand mee kan helpen; ik mag ze een duwtje in de rug geven want ze doen het zelf." "Uitdagingen" Met het op poten zetten van RE:SET put Rob uit eigen ervaringen. "Ik was failliet gegaan, had een dikke schuld op mijn schouders, ik zat alleen thuis op de bank na een relatiebreuk en was hard op weg om alcoholist te worden." Gelukkig is dat voor hem een gepasseerd station. "Ik voel mij beter dan ooit, ik ben kerngezond en gelukkig getrouwd." Zijn gedachtes slaan om als hij een paar jaar terug een stuk in de krant leest. "Daar stond in dat in 2030 zo'n 25 procent van de beroepsbevolking met burn-out klachten thuis zit. Toen dacht ik 'wow, er moet toch een manier zijn mensen te helpen om dat scenario te voorkomen.'

Quote "Ik geniet van elke dag, en dat is iets wat ik iedereen gun" Rob van der molen, RE:SET festival

Dat leidde ertoe dat hij een jaar lang zichzelf in een 'challenge' stortte. "In 2019 kreeg ik het gevoel al dat ik graag mensen wilde helpen waarna ik in 2020 een challenge voor mijzelf heb gedaan: een jaarcursus waarin ik zelf het proefkonijn was. Dat heeft mij heel veel inzicht gegeven over hoe je je mindset kan veranderen." Bewustwordingsfestival Het houden van de trainingen, betekent niet dat Rob zijn organisatiekwaliteit aan de kant zet, in tegendeel. Rob: "Ik ben bezig met een nieuw festival samen met Giel Beelen, een bewustwordingsfestival genaamd 'feel'. Het staat gepland voor volgend jaar Hemelvaart, drie dagen lang, in de Westergastfabriek." En zoals het er nu naar uitziet, gaat ook Outdoor Stereo 2021 gewoon door in augustus. Mensen inspireren en verbinden, is wat Rob motiveert. "Het geven van de trainingen is voor mij het goede spoor. Dit geeft mij echt een euforie waar ik heel veel energie van krijg." De cursus gaat morgen op 3 mei van start.