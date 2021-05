Vader en dochter ontdekken rol oudoom in het verzet: "Herdenk nu met ander gevoel"

Stephanus Middelhoff is een van de tien namen op het oorlogsmonument van Castricum. Net als zijn oudere broer Jan, maakt Steph in de Tweede Wereldoorlog deel uit van het verzet. De Alkmaarse broers opereren niet samen. Jan duikt onder op Texel en Steph in Alkmaar en omstreken. Ze zien elkaar nooit meer terug. Op 6 april 1945 wordt Steph gefusilleerd bij Limmen.

In de podcast zoeken Ellemieke en haar vader Anton naar het verhaal achter het verzetsleven van hun (oud)oom Steph en (groot)vader Jan. En zoeken ze naar een antwoord op de vraag waarom hier in de familie over werd gezwegen.

"Mijn vader was voor zijn werk bij de gemeente betrokken bij het oorlogsmonument in Castricum. Dat was de reden dat wij er ieder jaar naartoe gingen voor de herdenking en niet uitgesproken voor oom Steph", vertelt Anton Middelhoff. "We waren de enigen van de familie. Ik kan mij niet herinneren een van de ooms en tantes bij de herdenking te hebben gezien."

Verkeerde tijd, verkeerde plek

Op 6 april 1945 worden vlak bij het oorlogsmonument, op de provinciale weg bij Limmen, tien mannen gefusilleerd door de Duitsers. Stephanus Middelhoff, oudoom van Ellemieke, is een van hen. "Hij was op de verkeerde tijd op de verkeerde plek", was het verhaal dat Middelhoff van zijn vader Jan hoorde.

"Maar was dat wel zo?", vragen hij en Ellemieke zich af nadat ze een artikel over het verzet onder ogen kregen. Vanaf dat moment begint hun zoektocht naar de waarheid en besluit filmeditor Ellemieke om er samen met haar vader een podcast over te maken.

In het artikel staat hoe een Duitse soldaat wordt doodgeschoten bij een boerderij in Castricum, waar op dat moment een aantal verzetsmensen zijn ondergedoken. De fusillade bij Limmen was een vergeldingsactie voor de aanslag op de Duitse soldaat. Alle slachtoffers zaten daarvoor opgesloten in de gevangenis op de Weteringschans in Amsterdam.

"Oom Steph zou ook lid zijn geweest van een van de knokploegen van de bekende Alkmaarse verzetsstrijder Fritz Conijn uit Alkmaar", vertelt Anton. Zijn dood lijkt dus minder willekeurig dan in de familie werd aangenomen. "Mijn opa zei altijd dat het toeval was dat zijn broer was gefusilleerd en daarmee uit. We dachten er eigenlijk niet verder bij na," zegt Ellemieke.

