Ingrijpende oorlogsdocumentaire: '75 jaar bevrijding Castricum'

CASTRICUM - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Om daarbij stil te staan hebben de werkgroepen Oud-Castricum en Oud-Limmen en de historische verenigingen van Akersloot en Uitgeest een documentaire gemaakt over de oorlogsjaren in de regio. De documentaire is nu te zien op C-TV van Omroep Castricum.

In de oorlogsdocumentaire wordt stilgestaan bij ingrijpende gebeurtenissen, die zoveel mogelijk worden verteld door ooggetuigen of hun naasten. Het schetst een beeld over hoe de oorlog en de bezetting impact had op het dagelijks leven in de buurt.

Fietsroute

Tegelijk met de première van de film, wordt er ook een fietsroute gelanceerd langs de bijzondere plekken in de vier dorpen en langs locaties uit de documentaire.

In eerste instantie zou de film worden gelanceerd rond Bevrijdingsdag, maar dit werd door de coronacrisis uitgesteld. Nu is er voor gekozen om de activiteiten begin september te organiseren.

Marathon

De documentaire, gemaakt door Henk Waal en Peter Valkering, is twee weken lang meerdere keren per dag te zien op C-TV van Omroep Castricum om 7:00 uur, 10:00 uur, 13:00 uur, 16:00 uur, 19:00 uur en 22:00 uur.