Grens bereikt na avond vol agressie in vesting Naarden: per direct maatregelen

Veel troep en herrie, maar bovenal ook agressie en geweld door jongeren: Naarden-Vesting heeft een onrustig einde van Koningsdag gehad. De politie moest ingrijpen bij opstootjes van groepen jongeren en deelde meerdere boetes uit. Voor de gemeente Gooise Meren is een grens bereikt: er worden per direct maatregelen genomen.

De overlast van jongeren op de Naarder vestingwallen speelt al veel langer. Buurtbewoners klagen steen en been over de herrie die de jongeren op de wallen tot 's avonds laat maken en de bergen rotzooi die er vervolgens achterblijven.

Met regelmaat ontstaan er ook opstootjes tussen jongeren die - met drank op - agressief worden. Gisteravond liep dat zo uit de hand dat er bij onderlinge aanvaren zelf mensen gewond raakten en dus de politie moest ingrijpen.

Voor burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren, waar Naarden onder valt, is de maat vol. "Ik begrijp dat jongeren het in coronatijd niet gemakkelijk hebben en elkaar opzoeken. Maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid", aldus Ter Heegde, die gisteravond zelf poolshoogte nam en probeerde de jongeren tot rust te manen.

Extra verscherpt toezicht

Er worden daarom vanaf vandaag strengere maatregelen genomen om de overlast van groepen jongeren tegen te gaan. Zo wordt onder meer het toezicht door de politie, handhavers en beveiligingspersoneel extra verscherpt. "Mocht opnieuw sprake zijn van overlast, dan zal daarop strak gehandhaafd worden. Wanneer de gemeente of de diensten constateren dat het te druk wordt, dan worden geen jongeren van buiten meer toegelaten of uit de vesting gestuurd", vertelt de burgemeester. Ter Heegde zegt de maatregelen onder meer te nemen om de beschermde vesting van Naarden, maar bovenal ook de leefbaarheid en openbare orde en veiligheid te bewaken.

De burgemeester hoopt dat de extra maatregelen een waarschuwing voor de overlastveroorzakende jongeren is. "We krijgen na een lange lockdown beetje voor beetje onze vrijheid terug, laten we die niet misbruiken. Wie dat wel doet, kan sancties tegemoet zien."