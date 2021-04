Geen alcoholverkoop in Haarlemse supermarkten om Koningsdagdrukte

Supermarkten in Haarlem verkopen op verzoek van de gemeente tijdelijk geen alcohol. In de stad is het te druk door Koningsdag. De gemeente grijpt om die reden in.

"Gezien de drukte in de binnenstad is ons verzocht door de burgemeester en handhaving om de alcoholverkoop tijdelijk te sluiten", valt er te lezen bij een supermarktvestiging.

Eerder werden enkele horecagelegenheden al verzocht om geen alcohol te verkopen. Nu dus ook supermarkten. De maatregel duurt zeker tot 18.30 uur. Of deze wordt verlengd is nog niet duidelijk.

In Haarlem is het al de hele dag druk in de stad, vooral bij het Spaarne. Daar greep de gemeente eerder op de dag in door de Damstraat af te sluiten. Ook werd de horeca door boa's verzocht om geen take-away meer te verkopen, zolang het te druk is.

Dat leek weinig te helpen, want al snel werd er drank aangevoerd door feestgangers die naar de supermarkten waren gegaan.