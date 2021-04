Klassieke spelletjes en ijs van de 12-jarige Demi: zo viert Haarlemmermeer Koningsdag

Ondanks alle maatregelen kleurden veel dorpen in Haarlemmermeer oranje en ontstonden er verschillende initiatieven. In Abbenes werden oud-Hollandse spelletjes gespeeld door de jeugd, verkocht de 12-jarige Demi uit Nieuw-Vennep ijsjes en werd in sommige dorpen een alternatieve vrijmarkt georganiseerd.

Vanochtend om 10:00 uur was dorpshuis het Praatpunt in Abbenes het verzamelpunt van de lokale jeugd. Zij konden hier een routekaart ophalen waarna zij het dorp introkken, op zoek naar oud-hollandse spelletjes in de voortuinen van hun dorpsgenoten. Van balletje gooien, ezeltje prik tot aan koekhappen, alles kwam voorbij. Tot grote vreugde bij jong en oud.

"We vinden het heel leuk om spelletjes te spelen", vertelt een groep kinderen onderweg naar het zaklopen. Ook de vader van een van de kinderen laat weten erg blij te zijn met het initiatief van de oranjevereniging in Abbenes.

Digitaal kleedje

Ook in het noorden van de gemeente zijn alternatieven bedacht voor Koningsdag. Zo stonden de Badhoevedorpse facebookgroepen afgelopen dagen in het teken van een online vrijmarkt. Mensen plaatsten iets, waarna dorpsgenoten het van hun digitale kleedje kochten.

Naast een digitale vrijmarkt konden anderen zich niet weerhouden hun kleedje buiten uit te stallen, zo ontstonden er kleine vrijmarktjes in onder andere Zwanenburg en Badhoevedorp.

IJsje van een meisje

In Nieuw-Vennep maakte de 12-jarige Demi zich al enkele dagen op voor Koningsdag. Onder de naam 'IJsje van een meisje' verkocht ze vandaag bolletjes ijs in vele smaken. Haar eerste stop was bij woongroep de Herbergier aan de Hoofdweg, en had daarna nog veel meer afspraken bij kleine straatfeesten: "Ik heb nog zo'n vijf afspraken door heel Nieuw-Vennep, maar ik heb er heel veel zin in", vertelt ze.

Hoe de rest van de provincie Koningsdag viert is te volgen via de liveblog van NH Nieuws. Zo werd het in Amsterdam en Haarlem té druk en werden in Amstelveen ouderen verrast door de burgemeester.