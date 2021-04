De do's en don'ts in de binnenstad ná Koningsdag

Met het afschaffen van de avondklok en het versoepelen van de coronaregels verwacht de gemeente Alkmaar ook meer drukte in de binnenstad. Om bezoekers in goede banen te leiden en de 'veiligheid en rust' te beschermen, zijn er de volgende maatregelen genomen:

De horeca mag de terrassen op 28 april vanaf 12:00 uur tot 18:00 uur opengooien voor bezoekers. Een zitplaats is verplicht en een tafeltje is maximaal voor twee personen of één huishouden. Er geldt een verplichte registratie en gezondheidscheck.

City hosts en boa's

Bij de toegang tot het winkelgebied staan city hosts klaar om bezoekers te wijzen op de looproutes en te voorkomen dat er op de routes wordt gefietst. De billboards met daarop de coronaregels zijn bij iedere ingang te vinden. Ook staat handhaving paraat voor mogelijke ongeregeldheden.

In de zijstraten tussen de Langestraat en de Laat geldt een fietsverbod. Ook zijn op aangewezen locaties voetgangersgebieden ingesteld, waar het meevoeren van fietsen niet is toegestaan.

Looproutes

De looproutes zijn aangegeven met pijlen op de grond en de grondstickers voor winkels tonen waar klanten op hun beurt kunnen wachten. Voor een goede doorstroming heeft de gemeente het straatmeubilair in de winkelstraten verwijderd en is het parkeren van fietsen voor winkels verboden.

Voor het parkeren zijn speciale vakken ingericht. De fietsenstalling onder het Canadaplein kan ook weer worden gebruikt.

Openbaar toilet

Voor kleine en grote boodschappen kan het winkelend publiek terecht bij de wc's van Kees op het Waagplein en Kerkplein.

Via de druktemeter-app ontvangen bezoekers een actuele update van de drukte in de binnenstad. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Alkmaar.