Koningsdag zorgt voor zorgen bij het ene ziekenhuis en is 'gezellig druk' bij het andere

Een echt feestje kunnen we het niet noemen, maar er is weer 'iets' te doen. Het is vandaag Koningsdag en dat is voor veel Nederlanders reden om een dag los te gaan. De coronacrisis en het feit dat er geen grote evenementen georganiseerd worden, zal velen niet tegenhouden. Dat zorgt bij sommige Noord-Hollandse ziekenhuizen voor zorgen, maar andere zeggen dat het op Koningsdag vaak 'gezellig druk' is.

Bij het Tergooiziekenhuis in Hilversum loopt de druk steeds hoger op. En het einde is nog niet in zicht, dus staan ze daar niet te springen om de komende versoepelingen en Koningsdag. "We begrijpen heel goed dat mensen na zo'n zware tijd een verzetje nodig hebben, maar we roepen toch echt op om goed na te denken wat je doet. Hou je echt aan de regels en kom niet met veel mensen samen. Als je naar de situatie in het ziekenhuis kijkt, kan het echt nog niet", zegt de woordvoerder van het ziekenhuis.

Zowel vanuit de samenleving als vanuit de zorg klinkt de oproep steeds luider om op Koningsdag niet alsnog grote feesten te houden en in grote groepen samen te komen. Zo werd het pre-Koningsdagfeest in Breda al tegengehouden. Het Tergooiziekenhuis ondersteunt die oproep 'op alle fronten'.

Versoepelingen spannend

In het Dijklander Ziekenhuis gaan de medewerkers ervan uit dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Voor extra corona-toestroom zou de verjaardag van de Koning dus niet moeten zorgen. En echte zorgen over Koningsdag? Die zijn er niet zo. Volgens het hoofd van de spoedeisende hulp zijn er geen geluiden van mensen die onrustig zijn, of personeel dat zich zorgen maakt. "Het is op Koningsdag altijd drukker dan andere dagen, mensen zullen hoe dan ook gaan feesten."

Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis zien ze op de verjaardag van de koning altijd al meer patiënten. "Maar het is altijd gezellig druk, en meestal een leuke dag." De komende versoepelingen zijn wel spannend, zegt ze. "We wachten in spanning af wat er daarna gaat gebeuren."

Op het moment is er sprake van een corona-uitbraak onder patiënten én medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend, dus dat werpt weer extra problemen op. "Personeel is ons grootste knelpunt", laat de woordvoerder dan ook weten. "Het is altijd een puzzel, maar we proberen te anticiperen op de zorgvraag."

Speciale maatregelen

In meerdere steden in Noord-Holland gelden op Koningsdag wel een paar speciale regels. Zo is in Alkmaar een deel van de grachten afgesloten, zodat het Waagplein niet meer via het water bereikbaar is. In het Singelpark geldt bovendien een alcoholverbod. Dat verbod ging vandaag om 18.00 uur in, en duurt tot 23.59 uur morgenavond.

