Volendammer Murkin: "Play-offs halen kan niet meer misgaan"

FC Volendam won zondagmiddag met 2-0 de Visserderby van provinciegenoot Telstar. Dankzij de overwinning staan de Volendammers volgens linksachter Derry John Murkin nu met één been in de play-offs. "Deze wedstrijd moesten we winnen. We wisten wat er op het spel stond", aldus Murkin.

"We zagen dat concurrent Roda JC vrijdag met 7-0 had verloren van Den Bosch. Dan weet je dat je deze moet winnen en dan kan het eigenlijk niet meer misgaan", zei Murkin na afloop voor de camera van NH Sport. "Als we zo blijven spelen en ons eigen ding doen, dan komt het goed."

Murkin was een van de betere spelers aan in het team van Wim Jonk en beloonde zijn sterke spel met de assist bij de 1-0 van Martijn Kaars. "Ik zag Kaars lopen. Ik wachte op de loopactie van Mulattieri en toen kwam Kaars vrij. Hij kon hem vrij intikken", aldus Murkin.

FC Volendam-trainer Wim Jonk was tevreden met het resultaat en met name het spel in de eerste helft. "Voor de rust waren we de bovenliggende partij. Ik denk dat we vijf, zes goede kansen kregen. Daar hadden we meer moeten uithalen en de wedstrijd op slot kunnen zetten", aldus Jonk.

Lequincio Zeefuik

Jonk liet een kwartier voor tijd Lequincio Zeefuik debuteren. De 16-jarige spits maakte in blessuretijd de bevrijdende 2-0 voor de Volendammers. Jonk: "Je ziet dat die jongen in de trainingen al heel goed is. Hij heeft enorm veel potentie en fysieke kracht. Hij kan scoren en blijft ijzig kalm in de zestien."

Aanstaande vrijdag is de volgende wedstrijd van FC Volendam. Dan speelt de ploeg van Wim Jonk de uitwedstrijd tegen MVV.