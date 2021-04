Geen groots feest met Koningsdag, maar dit is er wel te doen in 't Gooi

Ook dit jaar zal Koningsdag sober gevierd moeten worden vanwege corona, maar in 't Gooi hebben ze daar iets op bedacht. Want veel inwoners zetten zich in om er, op een verantwoorde manier, toch een bijzondere dag van te maken. Van alternatieve vrijmarkten tot speurtochten en een onlinefestival: voor ieder wat wils.

NH Nieuws / Mark Arents

Om te beginnen is er voor de kinderen een stoepkrijtwedstrijd georganiseerd in Weesp. De plaatselijke Oranjevereniging reikt prijzen uit aan de kids die op Koningsdag de stoep versieren in stijl. Als dat niet je ding is, kun je ook nog meedoen aan een Koninklijke speurroute, geheel coronaproof. Voor iedereen die Koningsdag vanaf de bank wil volgen, is er in Hilversum een onlinefestival. Vanuit poppodium de Vorstin kun je van 13.00 uur tot 20.00 uur genieten van verschillende acts. "We brengen alles samen in dit festival. Samen met de horeca en muzikanten", vertelde organisator Jim van Koten eerder aan NH Nieuws.

Piekiesmarkt Meest opvallende is misschien wel de Facebookactie rondom een vrijmarkt vanuit de voortuin. De Loosdrechtse Esmé in 't Veld had nog nooit met haar dochter op de vrijmarkt gestaan en ook dit jaar is dat eigenlijk niet mogelijk. "Maar volgend jaar gaat ze naar de middelbare school en dan wil ze vast niet meer", vertelt Esmé. "Dus ik bedacht om vanaf de oprit spulletjes te gaan verkopen." Toen ze dat idee deelde op Facebook, merkte ze hoe enthousiast de meeste mensen waren. "Veel ouders wilde hun kinderen ook wel op een veilige manier spulletjes laten verkopen voor de deur." Inmiddels zijn er in Loosdrecht zo'n 90 adressen waar je op Koningsdag langs kunt en zijn ook in Hilversum en Bussum mensen een soortgelijke actie gestart. Bekijk in de video hieronder hoe Esmé op het idee kwam. Tekst loopt door onder de video.

210425_KONINGSDAG_GOOI - NH Nieuws

De populariteit vindt Esmé geweldig, maar ze hoopt wel dat mensen veilig met de actie omgaan. "Er moeten geen grote groepen ontstaan en we hebben bewust geen route gemaakt om de drukte te verspreiden." De gemeente Wijdemeren geeft aan NH Nieuws aan dat iedereen vanaf eigen grond spullen mag verkopen, ook met Koningsdag. Wel zullen ze op de coronamaatregelen handhaven, dus is groepsvorming niet toegestaan en kan men daarvoor een boete krijgen. Orgel door de straten Tot slot is er in Huizen nog speciaal gedacht aan de ouderen in verzorgingshuizen. Daar gaat de hele middag een draaiorgel langs verschillende locaties in het dorp om ook daar Koningsdag niet zomaar voorbij te laten gaan. Tussen 14.30 uur en 16.30 uur is de muziek op verschillende plekken te horen.