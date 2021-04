Toch een Koningsdagfestival in Hilversum: "Versterkt enorm de band"

Ondanks de maatregelen zijn ze er in Hilversum toch in geslaagd om een festival te organiseren met Koningsdag. Een urenlange show is te volgen vanuit je luie stoel. "We proberen hiermee de verbinding tussen Hilversummers te versterken", vertelt organisator Jim van Kooten.

NH Nieuws

Poppodium de Vorstin en twaalf horeca-ondernemers slaan de handen ineen voor dit online Koningsdagfestival. Jim van Kooten, programmeur bij het poppodium, wil hiermee Hilversummers met elkaar verbinden. "We brengen alles samen in dit festival. Samen met de horeca en muzikanten. Veel mensen kennen de artiesten, want die hebben ze weleens gezien in de buurt. En iedereen kent de horeca-ondernemer. En met z'n allen maken we een tof festival. Dat versterkt enorm de band en dat is volgens ons erg belangrijk." Bekijk hier alvast een voorproefje:

Koningsdagfestival Hilversum - NH Nieuws

Artiesten treden op en de horeca zorgt voor de hapjes en de drankjes uit een speciaal samengestelde borrelbox. Puur Smaeck is een van de restaurants die meedoet en eigenaar Kees Verhoeff hoefde geen seconde na te denken toen hij werd gevraagd. "Eigenlijk wil ik overal aan meedoen. Alles waar ik in contact ben met gasten. Of ik wel wat verdien of niet, als ik maar aan het werk ben", vertelt hij lachend. Naast livemuziek zijn er Koningsdagspelletjes, een quiz en reportages over de Hilversumse horeca en de lokale muziekscene. De uitzending is van één uur ’s middags tot acht uur ’s avonds en de hele dag te volgen via de website van NH Nieuws en de lokale omroep NH Gooi.