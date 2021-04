Officieus kampioenschap Ajax hoogst haalbare tegen AZ

Als Ajax van AZ wint, blijft het verschil met PSV twaalf punten vier duels voor het einde. De champagne kan desondanks niet worden ontkurkt in Amsterdam, omdat PSV theoretisch gezien nog langszij kan komen. Door het grote verschil in doelsaldo (+66 om +35) is die kans echter nihil. De eerstvolgende kans op een kampioensfeest is een week later thuis tegen FC Emmen.

Mocht Ajax-AZ in een gelijkspel eindigen, dan is het verschil teruggebracht tot tien punten met PSV. AZ is dan officieel afgehaakt in de strijd om de titel, omdat zij ook een veel minder doelsaldo hebben. In dat scenario kan Ajax in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen het kampioensfeest vieren. Dan zijn er namelijk nog negen punten te verdelen en staan de Amsterdammers op tien punten voorsprong met PSV.